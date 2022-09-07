السجن المؤبد لـ "بسكلته النيلي" وعصابته لإتجارهم بالمخدرات ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، بالسجن المؤبد، وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين ببنها بتهمة ترويج المخدرات باستخدام مركب فى النيل بكورنيش بنها.

كانت معلومات سرية وردت لضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية امن القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين بترويج المخدرات "الشادو والأيس" بواسطة مركب فى النيل بمنطقة الكورنيش ببنها.

تم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن المتهمين 4 أشخاص يتزعمهم شخص شهرته "بسكلتة النيلى"، وانهم يستخدمون مركب على كورنيش النيل مرخص للتنزه للمواطنين، وأنهم يسغلونة فى ترويج المخدرات، وأن زعيم التشكيل يقوم بتجديد ترخيصة كل 3 أشهر، كما تبين من التحريات أن المتهمين بينهم شقيقان هاربان من حكم بالإعدام فى قضايا قتل وأنهما لا يغادران المركب نهائيا ويحوزون جميعا أسلحة نارية.

تم تشكيل فريق بحث قام بمداهمة المركب والقى القبض على المتهمين وهم " ع ب ا" زعيم التشكيل وشهرته "بسكلتة النيلى"، و" ا ب ا" و" ه ح ر " وشقيقه "ع ح ر" وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكميات من مخدرات مختلفة الأنواع منهم الآيس والشادو والبودر وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيلوا لجهات التحقيق التى أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.