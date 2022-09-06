وجبة اللانش بوكس.. عودى طفلك على الأكلات المصرية وساندوتش الفول أساسى

كتبت أمل علام

بمناسبة قرب دخول المدارس، تهتم الأم المصرية بتغذية أطفالها التغذية السليمة، خاصة الوجبة المدرسية، ولكى تقدم فى اللانش بوكس الذى يأخذه الطالب معه كل ما هو صحى من أطعمة ومشروبات، تقدم الدكتورة صفاء الحسين استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية بعض النصائح لأهم الأطعمة التى يجب أن يشملها للانش بوكس.



وجبة اللانش بوكس الصحى

قالت الدكتورة صفاء الحسين، رئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية، إن الأم المصرية تحاول أن تعطى أطفالها اللحوم للحصول على البروتين، لكنها تعطيهم لحوما مصنعة على شكل لانشون أو هوت دوج أو سوسيس والتى تحتوى على كميات كبيرة من الألوان والمنكهات الصناعية وأيضا المواد الحافظة، مضيفة أنه رغم احتواء هذه الأطعمة على البروتين فإنها تضرهم بالمواد الحافظة التى تحتوى عليها مثل النيترات، ويمكن أن تسبب فيما بعد الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح والتى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم فى المستقبل.



وجبة مثالية لللانش بوكس

وأضافت أن البديل أن تلجأ إلى البروتين الحيوانى الجيد مثل الأسماك، فيمكن تناول الأسماك مرتين في الأسبوع.



الطعمية من الاكلات المفيدة للطفل

ولابد أن يشمل اللانش بوكس على الآتى:

1. ساندوتش الجبنة

ساندوتش من الجبنة البيضاء أوالجبن الرومى أو الشيدر أو الأنواع الأخرى التى يفضلها الطفل، حيث تعتبر الجبنة مصدر طبيعى للبروتين.

2. يمكن وضع ساندوتش فول

والذى يعتبر بروتينا نباتيا أو وبعض السودانى، لأنه مثل المكسرات لكنه رخيص الثمن يحتوى على نسبة البروتين ويعطى الإحساس بالشبع.



طبق الفول

3. والبديل الآخر للبروتين هو البيض

حيث يمكن أن نعطى الطفل سانوتش من البيض بأى طريقة يفضلها الطفل، بدلا من اللحوم المصنعة وإن كان يفضل اللانشون فيكون مرة واحدة فقط في الأسبوع.

4. يجب أن يشمل اللانش بوكس على النشويات وتكون نشويات مغذية ومفيدة للطفل

لابد من وضع البسكويت فى اللانش بوكس أو كيس البطاطس المقلية، أو كيس الباتيه المحفوظ، يمكن صنع الكيك في المنزل ووضع قطعة من الكيك في اللانش بوكس، لأنها تحتوى على اللبن والبيض والمكونات الأخرى الطبيعية المفيدة للطفل، كما يمكن صنع طبق أرز باللبن، وتحاول أن يأخذه معه في المدرسة، او وضع علبة من الزبادى لانه يحتوى على قيمة اللبن من الكالسيوم بالإضافة الى احتوائه على نسبة عالية من البروتين واللاكتوز الذى يحتوى على نسبة عالية من الطاقة.



الطعمية

5. يجب أن يشمل اللانش بوكس على الخضراوات

مثل الخيار أو الجزر، والفواكه مثل وضع ثمرة من التفاح أو الجوافة أو البرتقال، أو الموز أو وضع عدد من التمرات في اللانش بوكس، أو العصائر الطازجة مثل عصير الجوافة، أو مشروب اللبن بالفراولة، أو عصير البرتقال او عصير الليمون.



طبق الفول اساسى

6. تشجيع المدرسة على توفير المنتجات الصحية كوجبات تقدمها للأطفال

مثل البليلة، أو الفول و الطعمية أو المهلبية أو الأرز باللبن، فجميع الوجبات المصرية الأصيلة توفر الطاقة، كما يمكن أن تقدم طبق الكشرى للطفل، لكن على المدرسة أن تنوع بحيث أن كل يوم تعمل حاجة، وتشجع الأطفال على تناول الأكل الصحى، وبدلا من تقديم المشروبات الغازية تقدم لهم العصائر الطبيعية أو أطباق الفاكهة.



ساندوتش الطعمية

وأضافت أنه قد نرى كثيرا من الأطفال مصابين بالسرطان وذلك لأن التغذية تلعب دورا في الإصابة بالإضافة إلى العوامل الأخرى، لذلك يجب على الأم عدم إعطاء طفلها الأكلات المصنعة بشكل يومى، لأنها قد تكون مرتفعة الثمن وفى نفس الوقت ضارة بالطفل وليست صحية، لذلط لابد من العودة إلى الطبيعة بتناول الاكلات الصحية المصرية.

وقالت الدكتورة صفاء الحسين إن هناك السلطة من العناصر المفقودة دائما في وجباتنا وخصوصا وجبات الأطفال، لذلك يجب ان ندخل السلطة ضمن الاطباق الرئيسية، حيث يمكن وضعها ضمن مكونات المكرونة مثلا بقليل من زيت الزيتون.