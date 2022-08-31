مع اقتراب عودة المدارس.. اعرفى وجبات "اللانش بوكس" الصحية

كتبت ميرفت رشاد

مع اقتراب العودة إلى المدارس، حان الوقت لتجهيز الوجبات الخفيفة الصحية والأفضل تضمينها فى علب غذاء أطفالك "اللانش بوكس" لضمان حصولهم على تشكيلة متوازنة من الأطعمة طوال اليوم، وفقا لخبيرة التغذية جيسيكا سيلفستر، المتحدث الإعلامى باسم أكاديمية التغذية الأمريكية، وفى التقرير التالى نقدم بعض الوجبات الخفيفة الصحية التى اختارها بعض خبراء التغذية، وفقا لما نشره موقع eatthis.

فواكه وخضراوات

الفواكه والخضراوات هى كربوهيدرات توفر كمية كافية من الجلوكوز لنظامنا، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، ولتشجيع أطفالك على تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة توصى سيلفستر بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم بأشكال ممتعة.

مزيج من المكسرات والفواكه الجافة

يمكن صنع خلطات من المكسرات عن طريق خلط بعض المكونات الجافة التى يمكنك أن تجدها فى خزانتك، اجمع بين المعجنات والحبوب الكاملة والمقرمشات الصغيرة مع الفواكه المجففة مثل التوت البرى والأناناس والمانجو والزبيب.

سيخ فواكه

يعد إنشاء الكباب الصغير باستخدام الفواكه والخضراوات والجبن والبروتينات، فكرة فريدة وممتعة للوجبات الخفيفة تقدم وسيلة إبداعية لتزويد أطفالك بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة التى يحتاجونها كل يوم فى وجبات الغداء المدرسية.

اشترِ أسياخًا صغيرة من الخشب أو البلاستيك، وابحث في ثلاجتك عن العناصر المغذية والملونة التي لديك بالفعل، ابدأ بتقسيم الفاكهة والخضار إلى النصف - مثل العنب أو الفراولة أو طماطم الكرز - وجمع الفاكهة الصغيرة ، مثل التوت أو العنب البري."

كما تقترح أيضًا أن الأطعمة مثل الخيار وخبز القمح الكامل والجبن يمكن تقطيعها إلى شرائح أو تقسيمها باستخدام قاطعة بسكويت صغيرة، ومن المؤكد أن هذه الوجبة الخفيفة ستكون ناجحة.

زبادى

يعتبر الزبادى مصدرًا كبيرًا للكالسيوم - وهو معدن مهم يدعم صحة العظام ووظيفة العضلات، نظرًا لطريقة صنع الزبادى، فهو أيضًا مصدر للبروبيوتيك، البكتيريا الصحية التي تحافظ على سلامة الأمعاء وتساهم في عملية الهضم الفعالة.

دقيق الشوفان

الشوفان مصدر مهم للألياف، فهو يبقيك ممتلئًا، ويحسن صحة القلب، ويساعد على تنظيم أمعائك، وهو المكون الرئيسي في الكثير من الأطعمة الخفيفة المعبأة المستخدمة لتعزيز الدرجات الصحية ونكهة المنتجات، لكن دقيق الشوفان هو وجبة خفيفة صحية وغير مكلفة، وتقترح خبيرة التغذية سيلفستر غلي دقيق الشوفان العادي بالماء ثم إضافة الفاكهة المجففة للحصول على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد.

توست القمح الكامل والدهون

عند اتخاذ قرار بشأن الخبز، تأكد من أن المكون الأول هو "القمح الكامل" فهو يوفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف، في حين أن مصطلح "الدهون" قد يجعل عقلك يتجول في تناول الأطعمة غير الصحية، توضح سيلفستر أن الدهون هي من المغذيات الكبيرة المهمة، إنه ضروري من أجل النمو السليم وتطور الدماغ والحفاظ على الصحة. علاوة على ذلك فهو ضروري لامتصاص الفيتامينات A و D و E و K. بالحد الأدنى ، وتدعم هذه الفيتامينات صحة الجلد وقوة العظام والرؤية وتجلط الدم.

وقالت سيلفستر: "نحتاج بشكل أساسي إلى هذه العناصر الغذائية، من خلال الجمع بين الدهون والقمح الكامل - الكربوهيدرات والألياف - يؤدي ذلك إلى إبطاء عمليات الهضم والامتصاص، بعض مصادر الدهون هي زبدة الجوز أو البيض أو الجبن أو الأفوكادو أو سمك."