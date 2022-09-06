اليونان تعلن وفاة 14 شخصا وإصابة 160 آخرين بفيروس "غرب النيل"

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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس غرب النيل بلغ 160 حالة.

وأشارت السلطات الصحية اليونانية - وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - أن الفيروس أدى أيضًا إلى وفاة 14 شخصًا في اليونان حتى اليوم.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي 98 حالة أصيبوا بأعراض تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (التهاب الدماغ والتهاب السحايا وغيرهما) بينما ظهرت على 62 حالة أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض.

ووفقًا لتقرير المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، تم الإبلاغ عن 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.