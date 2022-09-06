السجن المؤبد لأجنبى لمحاولته تهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على أجنبى، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وكان أمر الإحالة الصادر من قبل النيابة العامة حيال المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، كشف عن أن المتهم قام بجلب كمية كبيرة من مخدر "الكوكايين"، وخبأها داخل مخبأ سرى بإحدى الحقائب ملكه، بقصد تهريبها عبر مطار القاهرة إلى داخل البلاد لترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت أثناء قيام مأمور الجمارك بتفتيش حقائب المتهم على جهاز الفحص "اكس رى"، عثر بداخلها على مخبأ سرى بإحدى حقائبه، فقام بتفتيشه حيث عثر بداخلها علي، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة حياله، وتم إرسال المواد التي عثر عليها إلى المعمل الكميائى، والذى أثبت أن المواد المضبوطة لمخدر الكوكايين.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي قضت عليه بالسجن المؤبد.