التموين: استثمارات سوق نصف الجملة بمنطقة طنطا اللوجستية تصل 100 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة ومحمد طارق تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استثمارات سوق نصف الجملة ب المنطقة اللوجستية / التجارية بطنطا تصل لـ 100مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت عشماوى، إلى أن هذه المنطقة تتضمن العديد من الأنشطة التى سوف تسهم فى نقلة نوعية للمواطن بمحافظات الدلتا ، وتم إنشاؤها بالتعاون جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية لتقليل من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا.

وأضاف: المنطقة تضم أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق ، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه، كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.