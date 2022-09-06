اليوم السابع
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ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين..

وزير التموين يدشن أول سوق نموذجى فى الدلتا بمنطقة طنطا اللوجيستية.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:33 ص
وزير التموين يدشن أول سوق نموذجى فى الدلتا بمنطقة طنطا اللوجيستية.. صور وزير التموين يدشن أول سوق نموذجى بمنطقة الدلتا
كتب مدحت وهبة ومحمد طارق - تصوير خالد كامل

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دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجى مركزى بمنطقة الدلتا، وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد فى المواد الغذائية والخضروات والفواكه .

كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالى الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

 

 
 
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