الأمير هارى وميجان ماركل فى طريقهما إلى ألمانيا لافتتاح Invictus games

كتبت ريهام عبد الله

توجه الأمير هارى، دوق ساسكس، برفقة زوجته ميجان ماركل، إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، فى المرحلة التالية من جولتهما الملكية فى المملكة المتحدة وأوروبا، حيث ستغلق الشرطة تقاطعات الطرق وتضع أميالًا من حواجز الطرق حتى يتمكنوا من تجنب الاختناقات المرورية.

الزوجان، اللذان يقيمان فى فروجمور كوتاج، فى قلعة وندسور، يسافران إلى دوسلدورف فى ألمانيا، لإطلاق "Invictus games"، وهذا الحدث يأتى على غرار الألعاب البارالمبية للجنود والنساء التى أسسها الأمير هارى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير هارى

ويصر مسئولو المدينة على أن زيارة دوق ودوقة ساسكس هي زيارة خاصة وسيحميهم فريق الأمن الخاص بهم مع دفع الزوجين الفاتورة، لكن الشرطة الألمانية ستشارك أيضًا بشكل أساسي في السيطرة على الحشود، حيث يبدأ هاري، وميجان، زيارتهما للبلد.

وقال مصدر في الشرطة، إن حواجز طرق مؤقتة ستقام على طول الطريق من مطار دوسلدورف إلى وسط المدينة للسماح لقافلة المركبات التي تنقل هاري وميجان بتجنب الوقوع في حركة المرور خلال رحلة ثلاثة أميال.



الحواجز الأمنية

نظرًا لأن الزيارة خاصة، فلن يكون هناك ممرات للدراجات النارية التابعة للشرطة ولن تضيء سيارات الشرطة المصاحبة أضواءها الزرقاء الوامضة، لكن المصدر قال إن "سيارة تقل طبيبا ومعدات طبية ستكون جزءا من القافلة التي ستقطع ثلاثة أميال بالسيارة إلى المدينة".

وسيلتقى هارى وميجان، بالمسئولين والمنافسين المحتملين قبل الاختيار في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى أصدقاء الرياضيين وأفراد عائلاتهم وستشمل زيارتهم رحلة بحرية بمناظر خلابة لمدة ساعة على طول نهر الراين على "قارب احتفالي" عادة ما يكون مليئًا بالسياح.



ميجان ماركل

وسيحضر الزوجان يوم الخميس حفل توزيع جوائز WellChild ، الذي يحتفل بشجاعة الشباب من جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين تعاملوا مع مرض خطير أو إعاقة، وسيتم طرح السجادة الحمراء لعائلة ساسكس في أول زيارة لهم على الإطلاق لألمانيا، على الرغم من أن رحلتهم هي كمواطنين عاديين، إلا أنه سيتم منح الزوجين نفس نوع الترحيب الذي يُمنح لرؤساء الدول الزائرين عند وصولهم لحضور حفل استقبال وتوقيع كتاب في مبنى البلدية في دوسلدورف اليوم.