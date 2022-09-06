اليوم السابع
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العائلة الملكية المزيفة.. محتجون يرفعون لافتات مناهضة للأمير هارى وميجان

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:41 م
العائلة الملكية المزيفة.. محتجون يرفعون لافتات مناهضة للأمير هارى وميجان الأمير هارى و ميجان ماركل
كتب فارس البدرى

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واجه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، ليلة صعبة فى مدينة مانشستر الإنجليزية، أمس الاثنين، حيث رفع محتجون لافتات مناهضة لكل من الأمير البريطانى وزوجته، كما دخلوا فى جدال مع مؤيدى الزوجين خارج القمة التى عقدت فى مانشستر حول المساواة بين الجنسين، حيث ألقت دوقة ساسكس خطابًا حول عدم المساواة بين الجنسين.

ويقول تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتسم الزوجان بينما كانا يتخطيان الحشد خارج قاعة بريدجووتر، متجاهلين اللافتة التي كتب عليها اسم "أفراد العائلة الملكية المزيفين"، بينما شوهد المتظاهرين يتجادلون فى الحشد مع مؤيدو الثنائى الملكى.

لافته احد المحتجين
لافته احد المحتجين

وحضرت ميجان ماركل، ليلة أمس، قمة One Young World لإلقاء خطاب رئيسى حول عدم المساواة بين الجنسين لجمهور من 2000 شخص، ووصلت دوقة ساسكس البالغة من العمر 41 عامًا، مرتدية بنطالًا أحمر فاتحًا وحذاءًا وبلوزة، جنبًا إلى جنب مع زوجها الأمير هارى، البالغ من العمر 37 عامًا، الذى كان يرتدي بدلة داكنة، وتم تصوير ميجان - فى وقت سابق - وهي تخرج من سيارة BMW 4x4 خارج المكان، حيث تجمعت الحشود.

ميجان ماركل
ميجان ماركل

حمل أحد المتظاهرين ملصقًا يصف دوق ودوقة ساسكس بـ"أفراد العائلة المالكة المزيفين"، بينما كان يقف خارج قاعة مانشستر، وسار الزوجان اللذان ابتعدا عن واجباتهما الملكية، داخل المبنى بينما استعدت ميجان لإلقاء كلمة رئيسية في حفل الافتتاح.

وخلال خطاب السير بوب جلفدوف، قال إنه "رصد محتجًا من حملة "بريطانيا أولاً" يحمل شاحنة صغيرة بالخارج.. وندد السير بوب، بالكراهية، ودعا الناس إلى التوافق".


هاري و ميجان

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