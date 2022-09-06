استقبال رسمى للأمير هارى وميجان ماركل فى ألمانيا وسجادة حمراء بانتظارهما.. صور

كتبت ريهام عبد الله

تلقى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، معاملة رسمية، وسارا على سجادة حمراء فور وصولهما إلى ألمانيا في المرحلة التالية من جولتهما فى المملكة المتحدة وأوروبا، حيث وصل الثنائى إلى دوسلدورف، لإطلاق Invictus Games، فى ألمانيا، وهذا الحدث يأتى على غرار الألعاب البارالمبية للجنود والنساء التي أسسها الأمير هارى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



دوق ودوقة ساسكس



دوقة ساسكس

كان الزوجان يبتسمان عند وصولهما إلى الساحة الرئيسية بالمدينة، حيث وقف المئات من المشجعين الملكيين لأكثر من ساعتين في الحرارة الخانقة لرؤيتهم يروّجون للألعاب قبل عام بالضبط من موعد انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وظهرت ميجان وهى مرتدية توب أبيض وبنطلون واسع باللون البيج، ونسقت شعرها بشكل بسيط، على شكل كحكة، فيما ارتدى الأمير هارى بذلة باللون الرمادى الغامق.



ميجان ماركل



ميجان ماركل وهارى

وفى سياق آخر واجه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، ليلة صعبة فى مدينة مانشستر الإنجليزية، أمس الاثنين، حيث رفع محتجون لافتات مناهضة لكل من الأمير البريطانى وزوجته، كما دخلوا فى جدال مع مؤيدى الزوجين خارج القمة التى عقدت فى مانشستر حول المساواة بين الجنسين، حيث ألقت دوقة ساسكس خطابًا حول عدم المساواة بين الجنسين.

ويقول تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتسم الزوجان بينما كانا يتخطيان الحشد خارج قاعة بريدجووتر، متجاهلين اللافتة التي كتب عليها اسم "أفراد العائلة الملكية المزيفين"، بينما شوهد المتظاهرين يتجادلون فى الحشد مع مؤيدو الثنائى الملكى.



هارى وميجان فى ألمانيا