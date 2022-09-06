إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات شديدة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، بمنطقة الكوبري الأزرق، بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الإسعافات والفحوصات المطلوبة، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ ، إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول 3 مصابين فى حادث تصادم بمنطقة الكوبري الأزرق، مدخل مدينة كفرالشيخ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "مصطفى رأفت عمر 25 سنة"، مصاب باشتباه كسر بالفقرات واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، و "عبدالله أحمد جمال - 25 سنة"، مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات، و"عبدالله محمد أحمد ، 24 سنة"، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.