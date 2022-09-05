اليوم السابع
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وفاة مزارع في مشاجرة مع أقاربه بسبب خلافات الجيرة والميراث بالغربية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:11 ص
وفاة مزارع في مشاجرة مع أقاربه بسبب خلافات الجيرة والميراث بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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لقي مزارع مقيم قرية النصارية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حتفه إثر اصابته في مشاجرة نشبت مع جيرانه تربطه بهم صلة قرابة بسبب خلافات الجيرة والميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بنشوب مشاجرة بقرية النصارية ووفاة أحد الأشخاص.
 
انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين مزارع يدعي"ا.م" 53 سنة وجيرانه بسبب خلافات الجيرة والميراث، تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير امن الغربية

كفر الزيات

مشاجرة

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