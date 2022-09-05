اليوم السابع
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عادل مبارك يتفقد جامعة المنوفية الأهلية ويتابع إتمام إجراءات قيد الطلاب

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:32 م
عادل مبارك يتفقد جامعة المنوفية الأهلية ويتابع إتمام إجراءات قيد الطلاب رئيس جامعة المنوفية يتفقد الجامعة الأهلية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، زيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، والتى تقع على طريق مصر الإسكندرية الزراعى مركز بركة السبع، وذلك لمتابعة استقبال الطلاب المقبولين بالجامعة الأهلية، وإتمام إجراءات القيد بالجامعة.
 
وتفقد رئيس الجامعة سير العمل بإدارة شئون الطلاب ومقر الكشف الطبى وتواجد المسئولين عن إتمام إجراءات القيد وتواجد الأطباء والتمريض لعمل الكشف الطبى للطلاب.
 
وحرص رئيس الجامعة على لقاء الطلاب والإجابة على تساؤلاتهم، وتوضيح أهمية البرامج التى تم افتتاحها بالجامعة والتى تعد من التخصصات المتميزة المستحدثة لمواكبة سوق العمل فى ظل الثورة التكنولوجية على مستوى العالم، مثمنا جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية والتوجه نحو إنشاء جامعات أهلية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تعليمية متميزة غير هادفة للربح، ودعم الدولة الكامل لإنشاء وتجهيز هذه الجامعات الأهلية.
 
 
 
 
 
 

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اخبار مصر

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