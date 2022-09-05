ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المنظفات بدون بيانات فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المنظفات مختلفة الأنواع بدون بيانات، وذلك في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وشنت إدارة تموين غرب حملة قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب، وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن، كبير مفتشى الرقابة وعضوية عصام العاصى، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 90 عبوة منظفات مختلفة الأنواع سعة العبوة 5 لتر ليس عليها اية بيانات ما يشكل خطراً على مستخدميه - مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس والقرار 611 الخاص بكتابة التواريخ الصلاحية على المنتج والقرار 181لسنة 1996 الخاص بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية .