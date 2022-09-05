اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:37 ص
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جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاى

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:37 ص
جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، خلال جولة مسائية رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى. 
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز الشباب، وحدة الحماية المدنية، نقطة الشرطة، السوق والموقف النموذجين.
 
يذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
 
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