بيلاروسيا: ارتفاع أسعار الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتيح الفرصة أمام المنتجين للتصدير

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قال نائب رئيس الوزراء البيلاروسي بيوتر بارهومشيك، إن ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة العقوبات الغربية، سيتيح الفرصة أمام العديد من المنتجين في بيلاروسيا لتصدير منتجاتهم للدول الأوروبية.

وأضاف باهومشيك -في تصريح أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- "لدينا فرصة سانحة، لاستغلال الفرصة وسط ارتفاع الأسعار لكي تقوم الشركات البيلاروسية بتوريد بعض المنتجات المطلوبة في أوروبا".



يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده وبيلاروسيا تواجهان حربا اقتصادية حقيقية اندلعت ضدهما، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 300 قتيل وجريح وتدمير أكثر من 1500 صاروخ، بينهم 100 صاروخ هيمارس بمقاطعة نيكولايف، وراجمة أمريكية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى إسقاط مروحية أوكرانية واعتراض 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادارات.



وأكد أن خسائر قوات كييف باتجاه محور نيكولاييف – كريفوي روج، تفوق 220 قتيلا وجريحا، بالإضافة إلى 11 دبابة و7 مركبات قتالية و8 مدرعات أخرى.