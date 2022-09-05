اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
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اليوم العالمى للعمل الخيرى.. الأزهر للفتوى: أعمال صالحة تقرب العبد من ربه

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:04 م
اليوم العالمى للعمل الخيرى.. الأزهر للفتوى: أعمال صالحة تقرب العبد من ربه العمل الخيرى

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أحيا مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية،الاحتفال بيوم العمل الخيرى، حيث أكد المركز أن العمل الخيري بكافة صوره من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه، وترسخ معاني التعاون والتكافل، وتزيد الود والألفة بين أبناء الوطن؛ قال الحق سبحانه: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. [الحج: 77]
 
وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ» أَوْ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري].

 


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