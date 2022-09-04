اليوم السابع
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رئيس مياه بني سويف تتفقد مشروع المحطة الأمريكي ضمن خطة الاستفادة من الأصول

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:58 م
رئيس مياه بني سويف تتفقد مشروع المحطة الأمريكي ضمن خطة الاستفادة من الأصول جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بني سويف، مشروع المحطة الأمريكي، والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٦٠ل/ث، والتى تخدم مدينه بني سويف وتوابعها، وذلك لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، ومراجعة الأماكن غير المستغلة، لبحث إمكانية البدء في تجهيز ورشة معايرة وإصلاح العدادات، ضمن خطة الشركة فى تعظيم الاستفادة من الأصول.
 
وأكدت أثناء مرورها، ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للمحطة، والتطهير المستمر، والإهتمام بنظافتها، وكذلك ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات السلامة و الصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطة.  
 
يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية و الاهتمام الدائم بتطوير أماكن العمل المختلفه و إستغلال كافة الأماكن الغير مستغله و تطوير وتحسين مستوي الأداء الخدمي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
 

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