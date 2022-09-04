مياه القناة تواصل تنفيذ أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء مهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حرص الشركة على تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي بمحافظات القناة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات والحفاظ على غرف التفتيش وإطالة العمر الافتراضي لها .

وأشار انه جارى تنفيذ اعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بحي ثاني امتداد شارع عتاقة، تقاطع شارع البحيري بالبلابسة، وأيضا امتداد شارع البحرى بالبلابسة بداية من مسجد ابو بكر الصديق مرورا بشارع المشتل بمحافظة الاسماعيلية .

وأوضح أن الشركة مستمرة في حملات تطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي لتجنب حدوث اي سدد بالخطوط والشبكات وفقا للخطة الموضوعة والتي تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحي التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة؛ حرصا على سلامة المواطنين ومنع سقوط مخلفات داخل الشبكات.

مناشدًا المواطنين حسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبًا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظًا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وذلك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة لهم في قطاعَي مياه الشرب والصرف الصحي.