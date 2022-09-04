حصاد الوزارات.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تقديم الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بالنصف الأول من 2022
التموين ترسل رسائل sms على المحمول لتوضيح قيمة زيادة الدعم الاستثنائى
القوى العاملة: بدء تلقى طلبات راغبى العمل فى مؤسسات طبية بالإمارات غدا
وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات
وزير الصحة يعتمد أول دليل لموازنة البرامج والأداء بالقطاع
تسجيل 40 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات
التعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا
التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان وأماكن سداد الرسوم
الصحة تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان فى 22 محافظة
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