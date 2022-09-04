اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:21 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا اختبارات القدرات- ارشيفية
إعداد ـ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
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