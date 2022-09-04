وزير الرى يجتمع مع رئيس هيئة الصرف لمتابعة المشروعات

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة هيئة الصرف، وإجراءات تقييم ومتابعة هذه المشروعات.

وأوضح صالح، أن هيئة الصرف تضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وأضاف صالح، أنه لا يمكن للمحاصيل الزراعية الإنتاج بدون صرف زراعى جيد، فهو يحقق العديد من الفوائد وأهما على الإطلاق زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث إنه يحافظ على حيوية النبات وقدرته على الإنتاج من خلال تصريف المياه الزائدة عن حاجته، الأمر الذى يساهم فى جودة وحيوية التربة ويمنع تصحر الأرض وما يعرف لدى المزارعين بتطبيل الأرض واختناق الجذور، موضحا أن خفض منسوب المياه الأرضية يساهم فى تهوية التربة وعدم ذبول النبات، والاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وخفض تلوث البيئة وعدم التعرض للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.