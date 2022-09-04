التعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وهى: "كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بنى سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض".

وأكدت الوزارة، أن ذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2022 والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض} بدءً من غد الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

وأوضحت وزارة التعليم العالى خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السرى لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).

• ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات فى المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.