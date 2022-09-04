تموين الأقصر: زيادة دعم نصف بطاقات المحافظة بإجمالي 15 مليون جنيه

كتب محمود رضا الزاملى

أكد تامر صلاح مدير مديرية تموين الأقصر، على توافر جميع السلع التموينية في المنافذ، وتم صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين للاسر الأولى بالرعاية، ويتم صرف السلع وأصناف المنتجات الغذائية، على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

وأضاف مدير مديرية تموين الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن الدعم المقرر للأقصر 909 ألف بطاقة تموينية و50 % من بطاقات الأقصر وصل لهم رسائل بزيادة الدعم بمبلغ اجمالى 15 مليون جنية .

وأضاف لدينا تعليمات مشددة من وزير التمزوين أن يكون لدينا مخزون كافى من كافة السلع التموينية ولا يوجد شكاوى مطلقا من قلة السلع التموينية .