اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:25 م
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تعيين هيثم الدسوقى رئيسا لمدينة شبرا الخيمة.. ومحمد صحصاح رئيسا لحي غرب

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:24 م
تعيين هيثم الدسوقى رئيسا لمدينة شبرا الخيمة.. ومحمد صحصاح رئيسا لحي غرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قرار تضمن نقل وندب عددا من القيادات المحلية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية من بينها محافظة القليوبية، حيث شهد المحافظة تعيين رئيسا جديد لمدينة شبرا الخيمة، وكذلك أيضا تعيين رئيسا جديدا لحي غرب شبرا الخيمة.

وجاء القرار على النحو التالي نقل هيثم ماهر الدسوقي من وزارة التنمية المحلية إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك بعد تصعيد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، وكذلك تعيين محمد محمود صحصاح من رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، بعد ندب اللواء ماهر محمد هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى ديوان عام محافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يأتي ذلك فى إطار سعى وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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