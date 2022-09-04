تشجيع العادات الصحية لدى الأطفال ضمن البرنامج الصيفى للأوقاف بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتعاون مع الصحة تنفيذ ندوات توعية صحية ضمن البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، وقال الدكتور حسام حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بشمال سيناء، أنها تتواصل في ندوات "التعليم الصحي" بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة"، بهدف تشجيع العادات الصحية السليمة لدى الأطفال .

وأشار فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام الصحى، أن ندوة اليوم كانت عن بمسجد العاطي الوهاب وبحضورالشيخ محمد عادل إمام وخطيب المسجد ، واستعرض للأطفال أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وأهم العادات الصحية كالاغتسال بالماء النقي والصابون والليف الطري لإزالة العرق والمواد الدهنية والغبار من الجلد .

وأكد "عثمان"، أن الهدف من المبادرة هي تعليم أطفالنا وتربيتهم صحياً باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة أفضل للأجيال المقبلة، وتغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصاً أمراض الصيف والالتزام بالأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير .