تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الجامعات من الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، موافقة مجلس الوزراء علي تخفيض الحد الأدنى بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية من محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان، أنه وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1‎%‎ فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية من محافظة شمال سيناء .

وشرط الاستفاده من القرار ان يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء وحاصلين على المرحلتين الأعدادية والثانوية من شمال سيناء .