اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الجامعات من الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:31 م
تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الجامعات من الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء طلاب الثانوية ــ أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، موافقة مجلس الوزراء علي تخفيض الحد الأدنى بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية من محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان، أنه وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية من محافظة شمال سيناء .

وشرط الاستفاده من القرار ان يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء وحاصلين على المرحلتين الأعدادية والثانوية من شمال سيناء .

 


شمال سيناء

مجلس الوزراء

الجامعات المصرية

الثانوية العامة

الثانوية الازهرية



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل مشروعات خطة تنمية شمال سيناء 22/23.. تخصيص 5 مليارات جنيه استثمارات حكومية.. إنشاء تجمعات زراعية وحفر آبار.. وتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة.. تنفيذ المشروع القومى للإسكان وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:00 ص

إنشاء 8 تجمعات زراعية بشمال سيناء ضمن خطة التنمية لـ22/23.. اقرأ التفاصيل

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:00 م

وصول 17 طبيبا من 4 جامعات لشمال سيناء للكشف مجانا بمستشفى بئر العبد

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:29 م

نفذ 39 عملية نوعية.. شمال سيناء تودع المجاهد عبد الله سويلم (فيديو)

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة