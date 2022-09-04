بدء التصويت فى انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب

كتب محمد السيد

بدأ منذ قليل، التصويت فى الانتخابات التى تجرى على مقعد نقيب المحامين في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

يتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.