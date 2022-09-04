المتهمون بسرقة سائق توك توك: "بنبيعه لتاجر خردة فى حلوان"

كتب كريم صبحى

أدلى 4 أشخاص متهمون بسرقة سائقي التوك توك في منطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة سائقي المركبات.

وقال المتهمون إنهم استوقفوا سائق توك توك بحجة توصيلهم لأحد الأماكن في منطقة حلوان، وأثناء سيرهم في الطريق أشهر أحد المتهمين سلاحا أبيض في وجه السائق وأجبروه على ترك التوك توك وفروا هاربين ، وأضاف المتهمون أنهم يبيعون التوك توك عقب سرقته لتاجر خردة على علم بأنه مسروق.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الجيزة) حال استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمناقشتهم اعترفوا أمام اللواء علاء بشندي بقيامهم بسرقة المركبة المشار إليها من (سائق ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وعقب قيامه باصطحابهم بقصد توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة القسم، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.