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ألمانيا وفنلندا والسويد تضخ 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:50 م
ألمانيا وفنلندا والسويد تضخ 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة النفط
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا وفنلندا والسويد ضخ أكثر من 100مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الخدمة الصحفية للسفارة الأمريكية في روسيا، عن إنهاء السفير الأمريكي جون سوليفان خدمته في موسكو ومغادرته البلاد اليوم الأحد

وبحسب بيان السفارة: "أنهى سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة، وغادر موسكو اليوم.. وحتى وصول خليفة للسفير سوليفان، ستعمل إليزابيث رود قائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في موسكو".

ووفقا لوكالة "تاس": "تستعد واشنطن لإجراء تناوب في منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، ولا يوجد حديث عن أي خفض لمستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

 

 


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