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أوكرانيا تعلن إرسال أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ فك الحصار عن موانئها

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:59 م
أوكرانيا تعلن إرسال أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ فك الحصار عن موانئها اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت أوكرانيا إرسال أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ فك الحصار عن موانئها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت السلطات الأوكرانية، أن 13 سفينة تحمل 282 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت اليوم للأسواق العالمية.

وأوضحت السلطات الأوكرانية، أن 86 سفينة غادرت موانئنا منذ اتفاق تصدير الحبوب، متابعة: صدرنا حتى الآن أكثر من 2 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، أن مستشار ألمانيا تعمل اليوم كعدو لبلاده بفرضها العقوبات عليها وتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد الجيش الروسى، مؤكدا أن كل ذلك يندرج تحت إطار الحرب الهجينة ضد موسكو.

وقال ميدفيديف على قناته فى "تلجرام" اليوم الأحد، تعليقا على تصريحات المستشار الألمانى أولاف شولتز بأن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة: "إن ألمانيا دولة غير صديقة فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسى بأكمله وعلى المواطنين الروس".

وأضاف: "أن ألمانيا تزود أوكرانيا أيضا بالأسلحة الفتاكة الموجهة ضد قواتنا المسلحة، أى أنها أعلنت حربا هجينة علينا، فهى تتصرف كعدو لبلادنا".


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