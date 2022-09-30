4 أنظمة غذائية مشهورة لا تنجح فى إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

يبدو أن هناك دائمًا نظام غذائى جديد يدعى أنه يساعدك على إنقاص الوزن، فى حين أن البعض قد ينجز المهمة فعليًا، إلا أن بعض الأنظمة الأخرى تفشل، وفى التقرير التالى سنوضح الأنظمة الغذائية التى لا تعمل وفقا لخبراء التغذية، بحسب ما نشره موقع "eatthis".



حمية برولون يركز نظام ProLon الغذائى على محاكاة الصيام، وهى خطة صيام متقطعة محددة تحد من السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة، لكن لا تتوقف خلالها عن الأكل تمامًا، حيث إنها خطة مدتها 5 أيام من المفترض أن تغذى جسمك، وتدعم تجديد الخلايا، وتدعم التمثيل الغذائى والصحة العامة لشيخوخة صحية. ونظرًا لأن هذا النظام الغذائي يتضمن استخدام الأطعمة والمشروبات المعبأة مسبقًا التي توفرها العلامة التجارية، فإن الأشخاص لا يتعلمون طرقًا مستدامة للتحكم في أوزانهم، وبدلاً من ذلك يقومون بالتجربة التلقائية على خطة منخفضة السعرات الحرارية تؤدي إلى إنقاص الوزن بدون أى فكرة وفقا لخبيرة التغذية لورين مانكر.

نظام الكيتون الغذائى يعرف هذا النظام الغذائى أيضًا باسم نظام كيتو الغذائى، ويعتمد على الحد من تناول الكربوهيدرات مع التركيز على تناول الدهون عالية الجودة بالإضافة إلى كمية معتدلة من البروتين.

وقالت ليزا آر يونج خبيرة التغذية "أنا لست من المعجبين بنظام كيتو الغذائى فهو نظام منخفض الكربوهيدرات وعالى الدهون، ويؤدى الحد من الكربوهيدرات وزيادة تناول الدهون إلى الكيتوزيه، حيث يستخدم الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحماض الاستقلابي والإمساك والدوخة ورائحة الفم الكريهة".

وفى حين أنه قد يعمل على المدى القصير، فنظام كيتو الغذائي غير واقعي وغير مستدام، سيقودك ذلك إلى استعادة الوزن مرة أخرى بعد الانتهاء من النظام الغذائى، وإعادة إدخال الكربوهيدرات.



رجيم شوربة الكرنب يعد نظام حساء الكرنب الغذائى بمساعدة الناس على إنقاص الوزن، ويبدو النظام الغذائي تمامًا مثل الاسم من المفترض أن تأكل شوربة الكرنب بشكل أساسي لمدة 7 أيام متتالية، ستتناول أيضًا أطعمة معينة على مدار الأسبوع ، مثل الفواكه والخضروات المحددة.

ومع ذلك لا يستطيع معظم الناس العيش وفقًا لإرشادات هذا النظام الغذائى على المدى الطويل، لهذا السبب، من المرجح أن يستعيد الناس أي وزن يفقدونه أثناء اتباع هذا النظام الغذائي بعد فترة وجيزة من البدء في تناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى .



حمية باليو على غرار نظام كيتو، فإن نظام باليو الغذائي غني بالبروتين، وتشمل الأمثلة اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور، فإن المنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان والسكر والملح والبطاطس والأطعمة المصنعة ليست جزءًا من النظام الغذائي.

إذا كنت تبحث عن فقدان سريع للوزن، فإن نظام باليو الغذائي مفيد لتحقيق تحول سريع، ومع ذلك، هذا ليس نظامًا غذائيًا أساسيًا لحياتك اليومية على المدى الطويل، هذا في الأساس لأنك تقيد جسمك من تناول الأطعمة التي تحتوي على مغذيات أخرى يحتاجها جسمك. إذا كنت تستبعد كل هذه الأطعمة الأخرى، فمن المحتمل أنك ستشتهيها أكثر وستستسلم فى النهاية لتلتهمها أكثر مما كنت ستفعله من قبل.