4 أنظمة غذائية مشهورة لا تنجح فى إنقاص الوزن

حمية برولون
يركز نظام ProLon الغذائى على محاكاة الصيام، وهى خطة صيام متقطعة محددة تحد من السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة، لكن لا تتوقف خلالها عن الأكل تمامًا، حيث إنها خطة مدتها 5 أيام من المفترض أن تغذى جسمك، وتدعم تجديد الخلايا، وتدعم التمثيل الغذائى والصحة العامة لشيخوخة صحية.
ونظرًا لأن هذا النظام الغذائي يتضمن استخدام الأطعمة والمشروبات المعبأة مسبقًا التي توفرها العلامة التجارية، فإن الأشخاص لا يتعلمون طرقًا مستدامة للتحكم في أوزانهم، وبدلاً من ذلك يقومون بالتجربة التلقائية على خطة منخفضة السعرات الحرارية تؤدي إلى إنقاص الوزن بدون أى فكرة وفقا لخبيرة التغذية لورين مانكر.
نظام الكيتون الغذائى
يعرف هذا النظام الغذائى أيضًا باسم نظام كيتو الغذائى، ويعتمد على الحد من تناول الكربوهيدرات مع التركيز على تناول الدهون عالية الجودة بالإضافة إلى كمية معتدلة من البروتين.
رجيم شوربة الكرنب
يعد نظام حساء الكرنب الغذائى بمساعدة الناس على إنقاص الوزن، ويبدو النظام الغذائي تمامًا مثل الاسم من المفترض أن تأكل شوربة الكرنب بشكل أساسي لمدة 7 أيام متتالية، ستتناول أيضًا أطعمة معينة على مدار الأسبوع ، مثل الفواكه والخضروات المحددة.
حمية باليو
على غرار نظام كيتو، فإن نظام باليو الغذائي غني بالبروتين، وتشمل الأمثلة اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور، فإن المنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان والسكر والملح والبطاطس والأطعمة المصنعة ليست جزءًا من النظام الغذائي.
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