تباين أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. صعود دبى بنسبة 0.68%

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث ارتفع المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.68% رابحًا 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.3 مليون سهم محققة ما قيمته 242.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 6123 صفقة لـ31 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.45%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فيما تراجعت قطاعات السلع، والتأمين، والمرافق العامة بنسبة 2.59%، 1.22%، 0.39%، على التوالي.

وزاد 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها بنك المشرق بنسبة 15%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.16%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.12%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.48%، فيما تصدر سهم شركة سالك قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.2 مليون ورقة بقيمة 78 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.725% خاسرًا 70.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9711.34 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.129 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 265 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10035 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها المرافق بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.52%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.41%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.19%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع لتقديري للمستهلك بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.15%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.24%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.86%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 8.2%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.61%، فيما تصدر سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 231.3 مليون درهم.