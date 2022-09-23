هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. ومؤشر دبي ينخفض بنسبة 0.72%

كتب هانى الحوتى

تراجعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث هبط المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.72% خاسرًا 24.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3408.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.5 مليون سهم محققة ما قيمته 221.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3986 صفقة لـ31 سهمًا.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.56%، يليه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والعقارات بنسبة 1.08%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.43%.

وزادت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.41%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.25%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.06%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17 مليون ورقة بقيمة 106.9 مليون درهم.

وهبط مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.677% خاسرًا 68.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.61 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.175 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 279.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة.

ونزلت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%، وأخيرًا قطاعي الطاقة، والصناعات بنسبة 0.63%، 0.59%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية، والتقديري للمستهلك بنسبة 2.05%، 0.29%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.73%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 7.03%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 254.8 مليون درهم.