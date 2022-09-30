بيزنس الشهادات الوهمية.. التحقيق مع عصابات منظمة تدير كيانات وهمية للنصب

كتبت أمنية الموجى

انتشرت في الآونة الأخيرة الكيانات الوهمية الغير مرخصة للنصب علي المواطنين، والزعم بمنحهم شهادات تعليمية ودبلومات علمية مزورة مقابل الاستيلاء علي أموالهم، فضبطت الأجهزة الأمنية اليوم 4 قضايا متعلقة بالشهادات التعليمية المزورة والكيانات المتخصصة في منح دورات تعليمية مزيفة للنصب علي المواطنين، والتي أحالتها الجهات المختصة للتحقيق أمام النيابة العامة.

وفي السياق تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين بإدارة كيانات تعليمية وهمية "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذهم وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكنوا خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدة أكاديميات تعليمية بالإدعاء بحصولها على تراخيص من الجهات المعنية ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية ،

فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى .. ولقد أمكن تحديد عدد (4) أكاديميات تعليمية غير مرخصة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك الأكاديميات المشار إليها على النحو التالى:

ضبط (4 أشخاص ، مقمين بنطاق محافظتى "القاهرة –الجيزة") لقيامهم بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص وإتخاذها وكراً للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات مختلفة، وقيامهم بإنشاء صفحات إلكترونية بإسم الأكاديميات المشار إليها على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن ذلك النشاط ..

وبحوزتهم (شهادات تخرج خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية – أكلاشيهات تقرأ بصماتها جامعات وكليات أجنبية – كارنيهات بأسماء الضحايا منسوب صدورها للأكاديميات المشار إليها تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة – طلبات تسجيل للإلتحاق بالأكاديميات – إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مطبوعات دعائية – ملابس تخرج جامعية – أعلام بإسم جامعات أجنبية – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء الأكاديمية على شكبة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى") ..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.