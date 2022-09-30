الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص يعدد مكاسب ذوى الهمم فى عهد الرئيس السيسى

الأمير نصرى

أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الدولى الخاص بالدور الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ذوى الهمم، موضحًا أن الرئيس وضع حل متكامل لقضية الإعاقة، بدأ بإصدار قانون الإعاقة الجديد من مجلس النواب والذى ظهر أكثر وضوحا وشمولا لظروف ذوى الهمم.

وأضاف المهندس أيمن عبد الوهاب خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أنشأت الصندوق الاستثمارى الخيرى وهو الأول من نوعه الذى سيمول أنشطة ذوى الإعاقة مدى الحياة.

وأشار المهندس أيمن عبد الوهاب، إلى أنه يجب تدريب الأم والأب والمدرب والطبيب المعالج للتعامل مع ذوى الإعاقة الفكرية، لأنهم يحتاجون إلى معاملة خاصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تسلم أمس الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.