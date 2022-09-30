أخبار × 24 ساعة.. التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير النقل يبحث مع الجانب اليابانى الموقف التنفيذى للخط الرابع للمترو
التضامن تقرر العمل بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 أيام فى الأسبوع
التنمية المحلية: غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهى والمطاعم
التعليم تصدر قرارا بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى
"البعوث الإسلامية" تنظم احتفالية للطلاب الوافدين بمناسبة ذكرى المولد النبوي بحضور وكيل الأزهر.. صور
التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة
وزير الصحة يستقبل وزيرة العلوم بأوغندا لبحث التعاون فى دعم تطوير التصنيع الطبى
"التعليم" تحدد طرق تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي وآلية إعلان النتائج
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