أخبار × 24 ساعة.. التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة

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وزير النقل يبحث مع الجانب اليابانى الموقف التنفيذى للخط الرابع للمترو

التضامن تقرر العمل بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 أيام فى الأسبوع