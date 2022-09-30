اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة وزارة التضامن - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير النقل يبحث مع الجانب اليابانى الموقف التنفيذى للخط الرابع للمترو

التضامن تقرر العمل بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 أيام فى الأسبوع

التنمية المحلية: غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهى والمطاعم
التعليم تصدر قرارا بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى
"البعوث الإسلامية" تنظم احتفالية للطلاب الوافدين بمناسبة ذكرى المولد النبوي بحضور وكيل الأزهر.. صور

 


التضامن

التعليم

الصحه

الرعايه الصحيه

الكهرباء

التنميه المحليه

البعوث الاسلاميه

ذوى الاعاقه



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