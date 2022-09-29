اليوم السابع
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التضامن تقرر العمل بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 أيام فى الأسبوع

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:13 م
التضامن تقرر العمل بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 أيام فى الأسبوع وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قررت وزارة التضامن الاجتماعى العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لذوى الإعاقة لمدة 6 ساعات يومياً، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفقا لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفي مع صرف حوافز للعاملين، ومن المتوقع أن يصل عدد مدخلي البيانات 1146 موظف للتسجيل بمعدل 5 حالات في الساعة. 
 
وحرصاً على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قامت الوزارة بإصدار المنشور الوزاري رقم (6 ، 7) لسنة 2022 لإعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بتقديم تقرير طبي يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من تاريخ مارس 2019 من إحدى المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية، وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي.
 
كما وجهت وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة التوسع والانتشار في الحملات التوعوية والإعلامية، وتم اقتراح التنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة عن طريق دور العبادة الإسلامية والمسيحية لإفادة المواطنين بخدمة تسجيل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك عن طريق اللجان بالمساجد والكنائس  بالمناطق المختلفة.

التضامن الرئيس السيسى

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حقوق ذوى الهمم

حقوق ذوى الإعاقة

مكاتب التاهيل لذوى الإعاقة



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