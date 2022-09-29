الرعاية الصحية تعلن فحص 62 ألف طالب ضمن حملة اطمن على ابنك

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نتائج حملتها السنوية "اطمن على ابنك"، التى تستهدف الكشف على طلاب المدارس فى المراحل العمرية المختلفة بكل وحدات ومراكز طب الأسرة، بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك بالمجان لكل منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة تستمر فعاليات حملة (اطمن على ابنك)، التى انطلقت منتصف يونيو 2022، حتى منتصف أكتوبر 2022، وتستهدف الحملة كل الطلاب المتقدمين لمرحلتى (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، الأول الإعدادى، الأول الثانوى) بمحافظتى بورسعيد والأقصر، باعتبارها أول محافظات تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتابع البيان: خلال الحملة تم الكشف على أكثر من 62 ألف طالب بمحافظتى بورسعيد والأقصر، من مختلف المراحل العمرية السالف ذكرها، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الطلاب داخل وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظتين والبالغ عددها 35 وحدة ومركزًا لطب الأسرة ببورسعيد، إضافة إلى 54 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بمحافظة الأقصر بإجمالى 89 وحدة ومركزًا بالمحافظتين.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الفحوص الطبية شملت الفحص من قبل المحطة التمريضية للعلامات الحيوية المحددة، وإجراء تقييم تمريض يكامل، ثم الفحص من قبل طبيب الأسرة ومعرفة التاريخ المرضى، قياس مستوى النظر، كشف طبيب الأسنان، وكشف إعاقات "سمعية، بصرية، ذهنية"، فضلًا عن الفحوصات المعملية وإجراء تحاليل (سكر عشوائي، صورة دم cbc، بول، براز)، ثم صرف العلاج اللازم إذا لزم الأمر، أو الإحالة إلي الاخصائي بأحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظتين إذا استدعى الأمر ذلك.

وأوضحت الهيئة فى بيانها أن حملة "اطمن على ابنك" مستمرة حتى الانتهاء من فحص جميع المستهدفين من الحملة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل الحجز للكشف الطبي بالحملة من خلال مركز الاتصال الآلي 15344، وذلك مراعاة لعدم التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة وتيسيرًا على الطلاب وذويهم.