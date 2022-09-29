التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن من ضمن جهود الدولة لدعم ذوى الإعاقة أن 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة، كما يتم دفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر، وأيضا فى نحو 19 جامعة مصرية حيث يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بذوى الهمم.

وأكد التقرير أن هناك تدخلات لوزارة التضامن الاجتماعى عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها فى توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسى المتحركة؛ وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ والتعاون في مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيري بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسي المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية أيضاً، والذي وصل تكلفته إلى ما يزيد علي 100 مليون جنيه بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات؛ كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع؛ وكذلك حصر 92 ألف شخص ذو إعاقة حركية من خلال تجميع بيانات 4.5 مليون أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة.