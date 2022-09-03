6 عادات صباحية يمكن أن تجعلك تكتسب المزيد من الوزن.. منها النوم الطويل

كتبت إيناس البنا

إذا عرفت كيف تبدأ صباحك فيمكن أن تحدد كيف سيكون بقية يومك، روتين الصباح الصحي هو مفتاح الحفاظ على صحة العقل والجسم.

من ناحية أخرى ، قد يؤدي بدء يومك بطقوس صباحية غير صحية وغير منظمة إلى تدمير صحتك، فمثلا الغفوة على زر المنبه عدة مرات في الصباح ، وشرب القهوة أو الشاي أول شيء في الصباح ، وتخطي وجبة الإفطار كلها من الأخطاء الصباحية التي يرتكبها الكثير من الناس.

لا يمكن لهذه العادات الصباحية غير الصحية أن تجعل يومك أكثر إرهاقًا وأقل إنتاجية فحسب، بل تعرضك أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية. يمكن أن تعيق أخطائك الصباحية أيضًا أهدافك في إنقاص الوزن. فيما يلي بعض العادات الصباحية التي يمكن أن تزيد وزنك وفقا لموقع " healthline" :

النوم لفترة طويلة



الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا أمر ضروري لصحة جيدة، وقلة النوم وكذلك الإفراط في النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، إذا كنت تنام لفترة طويلة ، فسوف ينتهي بك الأمر بتناول وجبة الإفطار في وقت متأخر ، مما سيؤثر بشكل أكبر على عملية التمثيل الغذائي لديك.

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين ينامون 9 أو 10 ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 21٪ للإصابة بالسمنة من الأشخاص الذين ينامون ما بين 7-8 ساعات.

تخطي شرب الماء في الصباح



الماء ضروري لكل وظيفة بيولوجية في الجسم، من طرد الفضلات من القولون إلى التمثيل الغذائي الفعال، والذي يسمح للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الماء إلى الجفاف وبطء التمثيل الغذائي ، مما يعني حرق عدد أقل من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى زيادة محيط الخصر.

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ وتأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا جيدًا.

بدء يومك بأطعمة خاطئة



يعد اختيار الأطعمة المناسبة في وجبة الإفطار أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على وزنك في النطاق الصحي. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد وجبة الإفطار الغنية بالبروتين على فقدان الوزن. لكن معظمنا لا يحصل على ما يكفي من هذه المغذيات كل صباح.

تجنب تناول وجبة فطور كبيرة غنية بالدهون والصوديوم لأنها قد تسبب لك انتفاخ البطن وتجعلك تشعر بالخمول طوال اليوم. كما أن تناول الكثير من الألياف في الصباح سيجعلك غازات.

مشاهدة أخبار الصباح أثناء الأكل



من الجيد أن تبقي نفسك على اطلاع دائم بما يحدث حول العالم، لكن تجنب تشغيل التلفزيون أثناء تناول الطعام، هذه عادة سيئة يمكن أن تجعلك تأكل أكثر وتمضغ أقل ، مما قد يزيد من زيادة الوزن، لذا تناول الطعام ببطء وامضغ طعامك جيدًا قبل البلع.

شرب قهوتك بالكريمة والسكر



يمكن أن يساهم فنجان قهوة مليء بالقشدة الدهنية والسكر في الصباح في زيادة الوزن. إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، قم بتخفيف قهوتك ، عن طريق التحول إلى حليب الصويا الخالي من السكر أو حليب القنب أو حليب اللوز أو حليب الشوفان.

لا تمارس الرياضة في الصباح

أظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تساعد الناس على حرق المزيد من دهون الجسم وتساهم في إنقاص الوزن، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى ضخ الدم وتحفيز جميع وظائف الجسم على العمل بشكل جيد، لذا قم بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، والمشي ، والركض ، والقفز ، والركض كل صباح لمنع زيادة الوزن.