10 أطعمة يمكنك تناولها بكثرة دون زيادة الوزن.. منها الفاكهة والمكسرات

كتبت إيناس البنا

خسارة الوزن تعتبر مهمة وصعبة للغاية من قبل الكثيرين، ويعد الانغماس في تمارين مختلفة، وتجربة الحميات الغذائية، وحتى الإقلاع عن بعض الأطعمة هي القواعد عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكن هل تعلم أنه يمكنك فعل ذلك حتى أثناء تناول الطعام الصحي؟

وفقا لموقع "healthline"، دعنا نلقي نظرة على الأطعمة التي يمكنك تناولها بكثرة دون الشعور بالذنب:

الفاكهة الموسمية

أي فاكهة في موسمها ستمتلئ دائمًا بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنشيط وتجديد وتغذية الجسم، يمكن أيضًا إقران الفواكه الطازجة مع بعض الجبن أو الحبوب الكاملة لملء جسمك.

الطحينة

هذا الطبق الغريب وجبة منزلية خفيفة لأنه طعمها رائع مع الوجبات الخفيفة اللذيذة، مصنوع من الحمص ومليء بالبروتينات.

المكسرات والبذور

المكسرات مليئة بالدهون والبروتينات الصحية ويمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، استمتع بالجوز أو اللوز أو الفول السوداني أو الفستق لشعور أكثر امتلاءً وجسمًا مفعمًا بالحيوية.

الشوفان

تحتوي نخالة الشوفان على كربوهيدرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة مستويات السكر في الدم، فقط أضف بعض الحليب قليل الدسم والفاكهة وأكل قلبك.

الزبادي

الزبادي خفيف وخالي من السعرات الحرارية ووجبة خفيفة لذيذة يمكن دمجها مع المكسرات والفواكه الطازجة للحصول على نكهة إضافية.

الحمص

يعتبر الحمص مركزًا قويًا للبروتينات ولذيذ للغاية أيضًا، ما عليك سوى تحميصها بقليل من الملح والفلفل وتناولها طوال اليوم كلما شعرت بالجوع.

الفيشار

إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات وخالية من الجلوتين والتي يمكن أن تقضي أيضًا على الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون الخوف من زيادة الوزن، فتناول الفشار محلي الصنع، وليس العبوات.

الأفوكادو

على الرغم من أنها موسمية وليس لها أي طعم خاص بها، يمكن تحضير الأفوكادو مع البصل والطماطم وعصير الليمون لعمل صلصات لذيذة.

زبدة الفول السوداني

توفر الطاقة لأن زبدة الفول السوداني مليئة بالكثير من البروتينات.