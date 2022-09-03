اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن المرصد الإحصائى الجديد بجهاز الإحصاء

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن المرصد الإحصائى الجديد بجهاز الإحصاء جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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تشهد الدولة المصرية العديد من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، ويعتبر التطور التكنولوجي واحدا من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
 
وتماشيـاً مع هذه التطـورات يستعد الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصـاء، لإطلاق مرصـد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائيــة لمصر في كافة المجالات، وذلك خلال أسبوعين. 
 
ويعرض اليوم السابع أهم المعلومات المتاحة بهذا المرصد وفقا لما يلي:
 
من المخطط أن يعرض المرصد الجديد المعلومات المتاحة منها ( إقتصادية - إجتماعية - بيئية ). 
 
عرض البيانات سيتم من خلال موقع إلكترونى وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م  × 9 م ). 
 
يستهدف المرصد رصد الواقع المصرى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً فى إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصرى ".
 
جاءت فكرة هذا المرصد في ضوء أهمية البيانات والمعلومات كنقط إرتكاز  في التخطيط والتنمية وإتخاذ القرارات الصحيحة.

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