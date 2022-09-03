قصر العينى يجرى أول عملية بالعالم لرأب الحويضة لطفل باستخدام الروبوت

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، نجاح فريق طبى جراحى من المستشفى فى إجراء أول عملية على مستوى العالم لطفل لرأب الحويضة من خلال استخدام الروبوت فى إجراء العملية.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الروبوت المستخدم فى إجراء العملية هو cmr وتمكن فى العملية دون مشاكل وفى وقت قياسى.

ووجه المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة الشكر إلى الفريق الطبى على جهوده فى تنفيذ العملية.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العيني، إن مستشفى قصر العينى يحرص على مواكبة التطور فى علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحى التى انتشرت فى كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستشفى قصر العينى يعالج أكثر من ألف مريض سرطان مثانة سنويًا ومريض سرطان البروستاتا وأورام الكلى بالجراحة التقليدية والمناظير الجراحية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العينى؛ استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت فى إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزى المصرى.