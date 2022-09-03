خواطر فتاة تكشف كواليس قتلها صديقتها ورغبتها في إنهاء حياة والدتها بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

اكتشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، الدافع وراء ارتكاب فتاة جريمة قتل صديقتها داخل شقة بالطالبية، حيث لم تبرر المتهمة خلال اعترافاتها سبب الجريمة، وأكدت أنه لا توجد أي خلافات تجمعها بالقتيلة.

وعثر رجال المباحث على أجندة وأوراق خاصة بالمتهمة، تكتب فيها بعض الخواطر التي تشعر بها، ومن بينها أنها تمر بحالة نفسية سيئة، لشعورها بعدم الاهتمام من جانب أي شخص، خاصة والدتها، وعثر رجال المباحث أيضا على خواطر سطرتها المتهمة في الآونة الأخيرة، تثبت بها رغبتها في الانتقام من والدتها بقتلها، لعدم اهتمامها بها.

وناظر رجال المباحث جثة المجني عليها، وتبين أن شعرها مقصوص، وترتدي كافة ملابسها، وعثر عليها بأرضية حمام الشقة، وبها جرح قطعي أسفل الساق اليسرى، بالإضافة إلى آثار خنق حول الرقبة، وكدمات بالوجه.

وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

واعترفت المتهمة عقب القبض عليها بتفاصيل مثيرة، فقالت أمام رجال المباحث، إن المجنى عليها صديقتها وتقيم بالشقة سكنها منذ فترة، بعد أن تركت المجنى عليها منزل أسرتها بإحدى المحافظات، وخلال تواجدها بصحبتها طلبت منها المجنى عليها جلسة مساج لها، فقررت قتلها.

أضافت المتهمة أمام المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أنها خنقتها بواسطة إيشارب، وعجزت عن التخلص من الجثة، فقررت تقطيعها ثم التخلص منها بالقمامة، وحاولت تقطيعها إلا أنها فشلت فى التنفيذ، فنقلت الجثة إلى حمام الشقة، وأبلغت شرطة النجدة أنها انتحرت لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلافات مع أسرتها.

وعثر رجال المباحث على جرح بساق المجنى عليها أحدثته المتهمة خلال محاولة تقطيع الجثة، كما تم العثور على أدوات جهزتها المتهمة لتقطيع الجثة، وذكرت أنها كانت تمر بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، وأنها كانت ترغب فى التخلص من والدتها أيضا، وأكدت أنه لا توجد أى خلافات تجمعها بالقتيلة.

وعثر رجال المباحث على ورقة تحتوى اعترافات للمتهمة تؤكد فيه نيتها فى قتل والدتها، كما تم التحفظ على هاتفها المحمول، وتبين أنها صورت المجنى عليها عقب تنفيذ الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة مستأجرة فى الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن فتاة قتلت صديقتها، خنقا، وحاولت تقطيع جثتها، وادعت انتحارها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.