إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق المريوطية في العياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بطريق المريوطية أمام قرية طهما، بدائرة مركز شرطة العياط. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق المريوطية أمام قرية طهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة ونتج الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.