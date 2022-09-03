اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق المريوطية في العياط

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:01 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق المريوطية في العياط سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بطريق المريوطية أمام قرية طهما، بدائرة مركز شرطة العياط. وتم نقل المصابين إلى المستشفى. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق المريوطية أمام قرية طهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 
 
 
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة ونتج الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

حادث مروري

اخبار الحوادث

امن الجيزة

العياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة