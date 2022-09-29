وأضافت زاخاروفا - في إحاطة صحفية نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الخميس/ - أن المنطقة مكتظة بالبنية التحتية الخاصة بالحلف.



جدير بالذكر أن شركة "نورد ستريم إيه جي" قالت إن ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" قد تعرضتا لأضرار غير مسبوقة يوم الاثنين الماضي.



من جانبه صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف صرّح بأن موسكو "قلقة للغاية بشأن تلك الأخبار"، ولم يستبعد أن تكون خطوط الأنابيب قد تعطلت بسبب "عمل تخريبي".