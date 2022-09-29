مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء جلوسه لصيد الأسماك فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى شخص فى العقد السادس من عمره مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء جلوسه لصيد الأسماك أمام ترعة بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزى بوصول "رأفت.ا.ع" 68 سنة - عامل زراعى، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائى.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال نجله أكد أن والده ذهب للصيد على شاطئ إحدى الترع بمدينة نبروه، وسقط عليه سلك الكهرباء من عمود إنارة، وتم صعقه مما أدى إلى وفاته.

وورد تقرير مفتش الصحة، والذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه، بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية.