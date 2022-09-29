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فى اليوم العالمى للقلب.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟.. انفوجراف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:38 م
فى اليوم العالمى للقلب.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟.. انفوجراف نصائح للحفاظ على صحة القلب
كتب مرام محمد

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تحت شعار "اجعل قلبك ينبض بالحياة"، قدمت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لحماية القلب والحفاظ على صحته، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للقلب.

وأشارت وزارة الصحة، أن بإمكاننا الحفاظ على صحتنا، من خلال تناول الطعام الصحى، والإقلال من تناول الملح، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدنى، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للكشف والمتابعة والعلاج مجانا.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الموافق 29 سبتمبر، باليوم العالمى للقلب والتوعية ضد المخاطر التى تؤدى إلى تعريض حياتنا للخطر، خاصة وأن الأمراض القلبية الوعائية تقف وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

 

 

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