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زفة واحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملا غرب الأقصر.. فيديو

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:25 م
زفة واحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملا غرب الأقصر.. فيديو إحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملا فى مدرسة قرآنية
الأقصر – أحمد مرعى

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وسط تكبيرات "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً" شهدت المدرسة القرآنية فى غرب محافظة الأقصر، بقيادة الشيخ تميم محمد بقرية البعيرات، احتفالية جديدة وتنظيم زفة احتفالاً بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً، لتكتمل الدفعة الثانية بالمدرسة من حفظة القرآن الكريم بحفظ 7 شبان وفتيات لكتاب الله بتيقن على يد مشايخ المدرسة.

ويقول الشيخ تميم القائم على المدرسة القرآنية إنه تعتز المدرسة القرآنية وتفتخر بما تقدم للإسلام والمسلمين من نماذج يتحاكى عنها التاريخ في جودة حفظهم واتقانهم لكتاب الله جل في علاه، وذلك بختام موسم الحصاد وهو موسم تغيرت فيه ملامح وحياة سبع أسر ينتمى أولادها وبناتها للمدرسة القرآنية، وهو أعظم حصاد قد يجعل الأب راضياً من داخله عن نفسه، لأنه يلبس اليوم بعد جهاد مرير وتعب كبير يلبس تاج الفخر والوقار بحفظ ابنه وابنته للقرآن العظيم، حيث تبارك المدرسة القرآنية بمعلميها وشيوخها لهن خصوصا ولزملائهن عموما ختم كتاب الله عن تميز وإتقان. 

ويضيف الشيخ تميم محمد رائد المدرسة القرآنية بقرية البعيرات، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم يوم كرنفالي للمرة الثانية فى أسبوع واحد بحضور العشرات من الأطفال الذين يتعلمون كتاب الله ويحفظونه بالمدرسة القرآنية، وذلك لتوثيق الاحتفال باثنين من حفظة القرآن الكريم وهما الفتاتين (أمانى صلاح عبدالقادر - مريم حسان رمضان)، وتقديم التهنئة لهما ولأولياء أمورهما، وتم عمل ممر لهما من أعظم الممرات الشرفية لتلك النماذج، موضحاً أنه هكذا يصبح عدد الخريجين الحاملين كتاب الله من المدرسة القرآنية في أربع سنوات، 16 حافظاً متقناً لكتاب الله تعالى، واكتملت الدفعة الثانية والتي ضمت كل من (أروى عادل محمد - خديجة أيمن أحمد - سيد إبراهيم سيد - إسراء طايع محمد - أحمد أيمن أحمد - أمانى صلاح عبدالقادر - مريم حسان رمضان).

وأوضح الشيخ تميم، أن المدرسة القرآنية فى البر الغربي تضم أكثر من 300 طفل من الأولاد والفتيات، والذين يتوافدون عدة أيام أسبوعياً لتعلم القراءة والكتابة من عمر 6 سنوات وحتى سن النضج والشباب، والجميع يلتف فى مقر الكتاب الذي تم تأجيره لمدة 9 سنوات بتكافل أهل الخير وقاموا بدهنه ووضع مبردات صحراوى داخله لخدمة الأطفال الذين يتلقون التعاليم الدينية فى فصل الصيف داخله، موضحاً أنه تم البدء في مشروع المدرسة القرآنية منذ 3 سنوات، وخرج منها طالب حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ كتاب الله، كما أنه يتم تحفيظ أكثر من 300 طفل من مختلف الأعمار من أبناء مدينة القرنة بأكملها وليست القرية فقط.

إحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً فى مدرسة قرآنية غرب الأقصر
إحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً فى مدرسة قرآنية غرب الأقصر

 

جانب من الإحتفال بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً غرب الأقصر
جانب من الإحتفال بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً غرب الأقصر

 

زفة جديدة وإحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً بالأقصر
زفة جديدة وإحتفالية بحفظ فتاتين لكتاب الله كاملاً بالأقصر

 


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