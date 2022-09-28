وكيل صحة المنوفية يتفقد خطط التطوير بمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لمستشفيات الشهداء المركزي وزاوية الناعورة لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتفقد سير العمل والانضباط الإداري بكل مستشفى على حده.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز جمعة مدير مستشفى الشهداء المركزي، والدكتور جمال رشاد مدير مستشفى زاوية الناعورة، والدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.



هذا وقد تم الوقوف آخر المستجدات بخطة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لكل مستشفى وفقاً لمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتم تفقد مدى جاهزية المستشفى والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وشدَّد وكيل صحة المنوفية على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الصيانة والسلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة العاملين بكل مستشفى وسلامة المرضى وذويهم.



كما قام وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتفقد وحدات الرعاية الأولية بإدارة الشهداء الصحية والتي تم تسليمها ضمن مبادرة حياة كريمة وقد اشتملت على وحدات شمياطس، وحدة ساحل الجوابر، وحدة منشأة السادات، حيث تم تفقد مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتم تفقد مدى جاهزية وحدات شمياطس وساحل الجوابر وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من تواجد الأطقم الطبية.



وفي سياق متصل واستكمالاً للجولات التفقدية لقيادات صحة المنوفية على منافذ تقديم الخدمات الطبية على مستوى المحافظة وبناءً على تكليف من وكيل صحة المنوفية قام الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية بجولة تفقدية لسير العمل بمستشفى قويسنا المركزي بحضور الدكتور إيهاب صبحي مدير العلاج الطبيعي بالمديرية والدكتورة أماني المعداوي مسئول قوائم الانتظار بإدارة الطب العلاجي بالمديرية, وبحضور الدكتور محمد عتمان نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد رضا وكيل المستشفى، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة والعمليات وكذلك الأقسام الداخلية والمخازن، وتم التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بالانضباط الإداري وتواجد الأطقم الطبية خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وفقاً لجداول النوبتجيات، كما تم التأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم تلك الخدمات.



وثمن وكيل صحة المنوفية مجهودات العاملين بالمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة مؤكداً كامل دعمه ودعم قيادات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالقطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.